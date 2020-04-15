يوسف بلايلي يرفض عرض الترجي التونسي

رفض اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عرض نادي الترجي الرياضي التونسي، الذي ترغب إدارته في استرجاعه تحسبا للموسم القادم، بمعية لاعبين آخرين من أبناء الفريق.

"أشكر الترجي على نواياه الطيبة، لكنني أرغب في البقاء في الأهلي (السعودي) وتشريف عقدي"، أوضح بلايلي عبر تصريحات للصحافة التونسية، مؤكدا أن الحادثة التي وقعت له مع ناديه السعودي أضحت من الماضي.

وقال نجم "الخُضر" " عادت المياه إلى مجاريها بيني وبين فريقي الأهلي بعدما تمت تسوية وضعيتي المالية.

أريد البقاء وتشريفي إلتزامي".

وأمضى بلايلي مواسم جميلة في نادي العاصمة تونس، حيث توج معه بعديد الألقاب المحلية والقارية، أبرزها لقبي رابطة أبطال إفريقيا.

وختم ابن مدينة وهران حديثه قائلا : "الترجي هو أحسن فريق إفريقي ولو أن البعض سيقول العكس، أتمنى أن أحمل ألوانه مرة أخرى".

وسجل يوسف بلايلي ستة أهداف في 20 مقابلة بألوان الأهلي السعودي الذي التحق بصفوفه خلال صائفة 2019 قادما من الترجي التونسي.