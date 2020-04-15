وزارة التجارة : انطلاق قوافل تضامنية هذا الخميس نحو 5 ولايات

تنطلق هذا الخميس القوافل التضامنية باتجاه ولايات أدرار والبليدة وسوق أهراس وقالمة وسكيكدة حسبما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة التجارة.

وتندرج العملية في اطار مواصلة قوافل التضامن على المستوى الوطني التي تنظمها مديريات التجارة للولايات تنفيذا لتعليمات وزير القطاع كمال رزيق حيث ستوضع الهبات و المساعدات تحت تصرف ولاة الجمهورية ليتم توزيعها على الفئات المستحقة في مناطق الظل, يؤكد البيان.

وكانت قد انطلقت الثلاثاء من ولاية بومرداس أول قافلة للمساعدات الغذائية من القوافل الـ 48 التي قررت وزارة التجارة تنظيمها على المستوى الوطني بمعية ولاة الجمهورية لمساعدة ساكنة مناطق الظل قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم حيث سلمت القافلة إلى والي ولاية بومرداس للقيام بتوزيعها.

فيما انطلقت هذا الأربعاء القافلة نحو ولاية تيزي وزو, والتي ستقوم المديرية الولائية لتيزي وزو بتسليمها إلى والي الولاية , بحسب البيان.

وثمن الوزير بالمناسبة مجهودات كل المشاركين في قوافل التضامن لمديريات التجارة 48 الموجهة لولاة الجمهورية عبر القطر الوطني لتوزيعها على سكان مناطق الظل في كل ولاية قبل حلول الشهر الفضيل .