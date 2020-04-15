إفريقيا: ارتفاع حالات الوفاة إلى 874 والإصابات إلى 16285

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منها، أن عدد حالات الوفاة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في قارة إفريقيا، وصل إلى 874 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالمرض، 16285، حتى اليوم الأربعاء.

و ذكر المركز في التحديث الأخير للوضع الذي صدر اليوم أيضا، أن عدد حالات الإصابة في القارة ارتفع من 15249 أمس الثلاثاء إلى 16285 حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء .

وانتشر الفيروس حتى الآن في 52 دولة إفريقية.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن المركز، أنه وسط الانتشار السريع للمرض عبر القارة، تعد جنوب إفريقيا أكثر الدول الإفريقية المتضررة بالمرض ب2415 إصابة تليها ومصر بعدد 2350 إصابة، مشيرة إلى تسجيل نحو 3142 حالة شفاء في القارة.