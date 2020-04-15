إفريقيا: ارتفاع حالات الوفاة إلى 874 والإصابات إلى 16285

15/04/2020 - 19:47

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منها، أن عدد حالات الوفاة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في قارة إفريقيا، وصل إلى 874 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالمرض، 16285، حتى اليوم الأربعاء.

و ذكر المركز في التحديث الأخير للوضع الذي صدر اليوم أيضا، أن عدد حالات الإصابة في القارة ارتفع من 15249 أمس الثلاثاء إلى 16285 حتى بعد ظهر اليوم الأربعاء .

وانتشر الفيروس حتى الآن في 52 دولة إفريقية.

وأوضحت الأرقام الصادرة عن المركز، أنه وسط الانتشار السريع للمرض عبر القارة، تعد جنوب إفريقيا أكثر الدول الإفريقية المتضررة بالمرض ب2415 إصابة تليها ومصر بعدد 2350 إصابة، مشيرة إلى تسجيل نحو 3142 حالة شفاء في القارة.

 

وسوم:

افريقيا

طالع ايضاً

المديرية العامة للضرائب: إعفاء الجمعيات من رسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة
أزمة كورونا تكبد المجمع الجزائري للنقل البحري خسائر بـ 50 بالمائة من رقم أعماله
بمبادرة جزائرية..سفراء أفارقة لدى الأمم المتحدة يدعون إلى التضامن الدولي لمواجهة...
وزارة التجارة : انطلاق قوافل تضامنية هذا الخميس نحو 5 ولايات