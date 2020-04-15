سوالمية خالد يطمئن : لا تذبذب في مادة الحليب خلال شهر رمضان

تم استقبال أكثر 500 طن من بودرة الحليب بميناء الجزائر لصالح 59 ملبنة توزع لاحقا على ملبنات الوسط وجنوب الوسط كما أوضحه رئيس الديوان الوطني للحليب سوالمية خالد .

وقال السيد ، سوالمية خالد ، أن ثمة تسهيلات قدمتها إدارة الميناء فيما يخص جمركة واستخراج هذه المادة من الميناء و تسليمها إلى الملبنات في ظرف قصير جدا .

كما طمأن رئيس الديوان الوطني للحليب سوالمية خالد المواطنين بأن :" كمية الحليب المتوفرة حاليا بمخازن الديوان الوطني للحليب والكمية المتعاقد عليها مع الممونين ستكون كافية إلى غاية جانفي 2021 ، ومنه لا تذبذب في مادة الحليب خلال شهر رمضان المبارك ".

فيما طمأن بدوره ، بجوزين العابدين ، طبيب بيطري على مستوى الحدود بميناء الجزائر المواطنين قائلا :" إننا نعمل كسائر الأيام ونقدم تسهيلات مع رعايتنا لصحة المواطن وعلى سبيل المثال إذ استقبلنا اليوم أكثر 500 طن من بودرة الحليب أين قمنا بتفتيشها وإرسال عينة منها إلى المخبر قبل استهلاكها من طرف المواطن ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية