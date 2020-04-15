المديرية العامة للضرائب: إعفاء الجمعيات من رسوم الجمركة والرسم على القيمة المضافة

15/04/2020 - 21:51

﻿أعلمت المديرية العامة للضرائب، الجمعيات ذات الطابع الإنساني والخيري المعتمدة بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري سيُعفون من حقوق الجمركة والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي تصلهم على شكل هبات والتي تُوَزَعُ في إطار إجراءات التضامن.

وجاء في بيان نشرته المديرية على موقعها الالكتروني " في إطار إجراءات التضامن، تنص التشريعات الجبائية والجمركية السارية على أن الجمعيات أو الأعمال ذات الطابع الإنساني أو الخيري المعتمدة و كذا الهلال الأحمر الجزائري يستفيدون من الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص البضائع المرسلة إليهم كهبات و المخصصة للتوزيع المجاني لأغراض خيرية أو طبية ".

وحسب نفس المصدر " يمكن للجمعيات المعنية التقرب من مديرية الضرائب على مستوى الولاية (لمديرية الفرعية للعمليات الجبائية) التي يقع فيها مقرهم الرئيسي من أجل الحصول على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وذلك من خلال تقديم قائمة السلع التي يُطلب الإعفاء من أجلها.

كما يتعين عليهم كذلك التوجه إلى مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا من أجل استخراج ترخيص جمركي بالإعفاء من حقوق الاستيراد وذلك من خلال تقديم تعهد خطي بسيط مع تحديد وجهة هذه السلع.

وأضافت المديرية العامة أن "عمليات التخليص الجمركي لهذه السلع تستفيد من إجراء التعجيل" داعية الجمعيات المعنية إلى التقرب من مصالح الضرائب والجمارك المختصة إقليميا لمعلومات إضافية.

 

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