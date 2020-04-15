كورونا : الجزائر تشارك في البطولة الافرو- أسيوية للكاتا –فردي عبر الانترنت

15/04/2020 - 22:10

تشارك الجزائر في البطولة الافرو- آسيوية للكاتا- فردي عبر الانترنت لدرء المخاطر الصحية لفيروس كورونا ، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء الاتحاد الأفريقي للكاراتي دو .وأفاد موقع سبوتس نيوز أن الموعد الرياضي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو المقبل وتعتبر المشاركة فيها مجانا.

والبلدان التي أكدت حضورها لخوض المنافسة لحد الآن ، وصل عددها إلى 8 دول وهي : الجزائر، السودان، تونس، الكويت، اوزباكستان ، اندونيسيا ، باكستان ، الهند وفلسطين.

وتنشط المسابقة من خلال قيام المصارع بتصوير الكاتا عن طريق استخدام كاميرا "ديجتال" و اختيار مكان لا يعيق اللاعب وآمنا ومناسبا لتأدية حركة الكاتا بشكل صحيح مع إلزامه بارتداء بدلة الكاراتي ، طبقا لقانون الاتحاد الدولي للعبة.

ويسمح بمشاركة الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة ، مع منح شهادات رسمية معتمدة من الاتحاد الأفريقي والأسيوي للفائزين من المركز الأول إلى المركز الثامن.
 

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رياضة, الفنون القتالية

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