بن طالب محل اهتمام أندية من الصين روسيا والعربية السعودية

أبدت أندية في كرة القدم من المملكة العربية السعودية ، الصين وروسيا اهتمامها بالتعاقد مع وسط ميدان الدولي ، الجزائري نبيل بن طالب ،المعار إلى شالك (البوندسليغا الألمانية) و نيوكسل ( البطولة الإنجليزية)، حسب ما أوردته اليوم الأربعاء المجلة الرياضية الألمانية "سبور بيلد" .وأوضحت المجلة انه من المحتمل عودة بن طالب إلى شالك الموسم المقبل .

وأضاف المصدر أن صفقة شراء اللاعب الجزائري تقدر بـــ 10 ملايين يورو. وأشارت إدارة فريق شالك أنها غير متحمسة لشراء عقد بن طالب لان هذا الأخير التحق بالبطولة الإنجليزية شهر جانفي الماضي بعد خوضه المرحلة الأولى للبوندسليغا بصعوبة ، حيث لم يشارك في أي مباراة مع التشكيلة الأولى.

وشارك بن طالب في ثلاثة لقاءات من أصل خمسة مع النادي الإنجليزي وبعدها توقفت البطولة بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) .

ولعب بن طالب -الذي غاب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي- مع الفريق الاحتياطي (-23 سنة) لفريق شالك شهر نوفمبر الماضي .و عانى ابن مدينة ليل الفرنسية من تمزق في الغضروف الهلالي مما تطلب إجراء عملية جراحية له.

واستبعد بن طالب - الذي شارك مع المنتخب الجزائري لكرة القدم في 35 مباراة ( سجل 5 أهداف ) أيضا- في منافسات كاس أمم أفريقيا -2019- بمصر.