وزارة الدفاع: تنصيب اللواء محمد بوزيت مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي

أشرف اللواء السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, هذا الخميس, باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للواء محمد بوزيت في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 2020، أشرف السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، صباح هذا اليوم 16 أفريل 2020، على التنصيب الرسمي للواء محمد بوزيت، في وظائف المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي".

كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المناسبة كانت فرصة للواء شنقريحة "حرص فيها على مطالبة إطارات هذه المديرية بالالتفاف حول قائدهم الجديد و دعمه ومساندته، من خلال التزامهم، على جميع المستويات وفي حدود صلاحياتهم، بالقيام بالمهام المنوطة بهم، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية، بما يكفل حماية المصالح العليا للجزائر".