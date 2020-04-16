سوناطراك توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين نفطيتين روسية وتركية

وقع المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك، هذا الخميس، على مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية للنفط "زاروبز نفط" وشركة البترول التركية "تباو".

بحسب بيان لإدارة سوناطراك، سيسمح الاتفاقان بـ"بحث الفرص المتعلقة باستكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في الجزائر لا سيما بعد إصدار القانون الجزائري الجديد حول المحروقات".

وأشار المجمع إلى أنّ "المذكرتين تؤكدان على عودة الديناميكية للمجال المنجمي الجزائري في إطار الأحكام الجديدة المحفزة التي جاء بها القانون حول نشاطات المحروقات".

وخلص البيان إلى التأكيد أنّ مذكرتي التفاهم "ستسمحان خاصة ببعث نشاط الاستكشاف بالشراكة وتقاسم منصف للأخطار في هذه النشاطات ذات الكثافة الرأسمالية".