كشف سفيان كيري المتحدث باسم الوكالة الوطنية للدم، هذا الخميس، عن تراجع في التبرع بالدم بالجزائر خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

في تصريحات بثتها القناة الإذاعية الثانية، قال كيري: "لاحظنا انخفاضًا في التبرع بالدم، وهو ما ينذر بانعكاسات سلبية على توفر الدم بالنسبة لكثير من المرضى، خصوصًا للحالات المستعجلة مثل المصابين بالأورام السرطانية والحوامل.

ونوّه كيري إلى أنّ مراكز حقن الدم على مستوى الجزائر، تشهد عزوفًا عن التبرّع ربطه بخشية المتبرعين من العدوى، مبرزًا أنّ الوكالة الوطنية للدم شكّلت لجنة خبراء أعدّت توصيات جرى تحويلها إلى مديريات الصحة وإدارات مراكز حقن الدم، لاستبعاد أي خطر لنقل العدوى.

وقال المتحدث إنّ الوكالة شدّدت على احترام مراكز التبرع بالدم لمسافة الأمان، والغسل المنتظم للأيادي، مضيفًا أنّ أي متبرع بالدم له ارتفاع في درجة الحرارة يتم تحويله إلى الجهة الاستشفائية المختصة، فضلاً عن أي شخص كان في سفر خلال الأربعة أسابيع الأخيرة لا يمكنه التبرع، في تدابير تضمن السلامة الصحية للمتبرعين والطواقم الطبية ومجمل المستخدمين.