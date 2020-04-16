محمد ضيف : سنعوض غلق المساجد في رمضان بدروس سمعية بصرية ووسائل التواصل الاجتماعي

16/04/2020 - 22:05

 أكد الشيخ محمد ضيف ، الأمين العام بالنيابة لرابطة علماء وأئمة دول الساحل ، أن الروابط برمجت نشاطات وحملات تضامنية خاصة بشهر رمضان في حال استمر الحجر الصحي وبقيت المساجد مغلقة لتفادي انتشار فيروس كورونا ".

وقال الشيخ محمد ضيف ، في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" وبما أن شهر رمضان الفضيل هذا العام سيكون استثنائيا فنحن سنقدم دروسا وندوات ولقاءات عبر التلفاز وعبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي ".

وفيما يخص المعوزين في هذا الشهر أضاف مصدرنا :"  سنحاول أن نقدم اكبر قدر من المساعدات للمحتاجين ".

 المصدر : الإذاعة الجزائرية

وسوم:

مجتمع

طالع ايضاً

براهيمي يقرر خفض راتبه مع الريان القطري للمساهمة في مواجهة وباء كورونا
وصول آخر دفعة من الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات العربية لمطار الجزائر الدولي
كورونا : سفارة الجزائر بالقاهرة تدعو الجزائريين العالقين بمصر إلى الإسراع في التسجيل...
كورونا: تعافي 75 مصابًا و108 حالة جديدة و12 وفاة جديدة في الجزائر