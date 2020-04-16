محمد ضيف : سنعوض غلق المساجد في رمضان بدروس سمعية بصرية ووسائل التواصل الاجتماعي

أكد الشيخ محمد ضيف ، الأمين العام بالنيابة لرابطة علماء وأئمة دول الساحل ، أن الروابط برمجت نشاطات وحملات تضامنية خاصة بشهر رمضان في حال استمر الحجر الصحي وبقيت المساجد مغلقة لتفادي انتشار فيروس كورونا ".

وقال الشيخ محمد ضيف ، في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" وبما أن شهر رمضان الفضيل هذا العام سيكون استثنائيا فنحن سنقدم دروسا وندوات ولقاءات عبر التلفاز وعبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي ".

وفيما يخص المعوزين في هذا الشهر أضاف مصدرنا :" سنحاول أن نقدم اكبر قدر من المساعدات للمحتاجين ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية