وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين

﻿ وصلت صباح اليوم الجمعة، إلى مطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة)، ثالث طلبية من الوسائل الطبية ومستلزمات الحماية من فيروس كورونا المستجد العالمي، قادمة من الصين.

وتشمل هذه المعدات على شحنة تقدر بـ 36 طن من وسائل الحماية وأجهزة تشخيص فيروس كورونا تم شرائها من الصين ونقلت من بكين إلى الجزائر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، في ظرف 38 ساعة.

وفي تصريح للصحافة أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد الذي وقف على وصول الطائرتين وعملية إفراغ هذه الشحنة برفقة الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية جمال لطفي بن بأحمد، أن هذه الشحنة تتضمن "معدات ومستلزمات وعتاد طبي خاص بالوقاية من فيروس كورونا التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهدف حماية صحة المواطنين" مشيرا الى ان هذه الشحنة ستوجه إلى "الصيدلية المركزية للمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني".

وأكد بن بوزيد أن وباء كورونا بالجزائر يعرف "استقرارا وتحكما في الوضع بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة منها استيراد التجهيزات اللازمة من كواشف وكمامات" ما يجعل مخزون الجزائر من وسائل الحماية من هذا الوباء "مضمون" مشيرا في هذا السياق إلى أن الدولة الجزائرية "حريصة" على صحة مواطنيها و"جندت" لهذا الغرض "كافة إمكانياتها البشرية والمادية للقضاء على هذا الوباء" ، وهناك --كما قال "مؤشرات ايجابية" في هذا المجال.

وأشاد وزير الصحة بهذه المناسبة بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ضمن المجهود الوطني لمحاربة هذا الوباء ، مشيرا الى ان هناك عدة رحلات اخرى لنقل مثل هذه المستلزمات قريبا.

بدوره كشف جمال لطفي بن بأحمد، بأن هذه الشحنة تشمل على "5 ملايين و700 ألف من الكمامات " و"كذا 200 ألف كمامة من نوع "أف أف بي 2 (FFP2)" الموجهة للأطباء" بالإضافة إلى"أكثر من 85 ألف جهاز تشخيص وباء كورونا"، مبرزا أن هذه المعدات "ستساعد كثيرا في مواجهة وباء فيروس كورونا".

من جهته أكد المقدم بلعابد تواتي أمين من مديرية الإعلام والإيصال والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي، انه "مواصلة للمجهود الوطني الرامي للحد من انتشار وباء كوفيد 19 نقلت طائرتين من طراز (ايليوشين 76) تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من بكين حمولة تقدر ب36 طن من وسائل طبية مخصصة لمكافحة فيروس كورونا".

وكشف نفس المسؤول ان القوات الجوية الجزائرية "حملت لحد الآن أكثر من 130 طن" من هذه الوسائل هو ما يبرهن --كما قال -- على "مدى جاهزية كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي للقيام بمهامه النبيلة من اجل الوطن وخدمة الشعب خاصة خلال هذا الظرف الراهن" .

كما أوضح قائد الطائرة المقدم قادوش طارق أن قوات الجوية "على أتم الاستعداد للقيام بمامهما في الوقوف إلى جانب الوطن وخدمة الشعب في كل الظروف والأحوال".

يذكر انه تم خلال الأسبوع الفارط وصول الطلبية الأولى والثانية من هذه الوسائل قادمة من العاصمة الصينية بكين وكذا مدينة شانغهاي.

و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد طمأن الجزائريين خلال أخر لقاء مع الصحافة الوطنية بوفرة المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.