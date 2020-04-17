حكومة الوفاق الليبية تؤكد حدوث "هروب جماعي" لمئات السجناء في صرمان غرب البلاد

﻿ أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية، حدوث تمرد في مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان، أدى إلى هروب جميع النزلاء البالغ عددهم 392 نزيلا بمؤسسة صرمان، و9 نزيلات في مؤسسة النساء، أثناء الاشتباكات المسلحة في المدينة.

ووجهت وزارة العدل في بيان لها أمس الخميس جهاز الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعت الوزارة جميع النزلاء الفارين إلى تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل، محذرة المتقاعسين بأنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية، كما أهابت بالجهات الأمنية والضبطية باتخاذ جميع الإجراءات لضبط النزلاء الفارين وإيداعهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكد البيان عدم وجود محتجزين بشكل غير قانوني في مدينة صرمان، داعيا كل من تعرض للخطف أو للاحتجاز غير القانوني التقدم ببلاغ للجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.