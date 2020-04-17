نشرية خاصة : أمطار رعدية بغرب و وسط البلاد ابتداء من ظهر اليوم

يرتقب سقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة على عدة ولايات بغرب و وسط البلاد، حسب نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية .

و تتمثل الولايات المعنية في كل من تلمسان و عين تموشنت و وهران و مستغانم و الشلف و تيبازة و غليزان و تيسمسيلت و عين الدفلى و معسكر و سعيدة و شمال تيارت و سيدي بلعباس و شمال النعامة، حسب نفس النشرية التي تبدأ فترة صلاحيتها من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد السبت.

و تقدر كميات الأمطار المنتظرة ما بين 20 إلى 30 ملم مع هبوب رياح مصحوبة برعود.