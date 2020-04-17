كورونا : القرن الذهبي" و "ميناماس" يتكفلان بالحجر الصحي لــ175جزائريا عائدا من الإمارات

استقبلت ليلة الخميس إلى الجمعة ولاية تيبازة 175 جزائريا عائدا من دولة الإمارات المتحدة تم التكفل بهم على مستوى مؤسستين فندقيتين في إطار تدابير الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة احترازا من تفشي كورونا، حسبما أفاد به مسؤول.

وأوضح مدير الإدارة المحلية، السيد عبد القادر بختي :" أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمطار دبي الدولي بعد إجلائهم بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون."

ومضى ذات المسئول قائلا بأن : " السلطات الولائية قامت بتسخير مؤسستين فندقيتين، "القرن الذهبي" وسط تيبازة و"ميناماس"، المؤسسة الخاصة ببوإسماعيل، مع توفير جميع الضروريات من اجل ضمان التكفل الأنجع بالرعايا الجزائريين.

كما تم إخضاع المتكفل بهم للفحص الطبي وقياس الحمى فيما تم تجنيد أطقم طبية على مستوى المؤسستين الفندقيتين لمرافقتهم طيلة 14 يوما، فترة الحجر الصحية طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، يضيف السيد بختي، مكلف على مستوي مصالح ولاية تيبازة بتنسيق جميع الجهود سيما منها الشق المتعلق باللوجيستيك.