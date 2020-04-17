كورونا: الفاف تتحدث عن إمكانية "استئناف البطولة دون جمهور"

ستكون إمكانية استئناف مختلف البطولات الوطنية لكرة القدم "منطقيا دون جمهور"، بعدما تم تعليقها منذ 16 مارس الفارط، بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، وذلك وفق تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة مسؤول الإعلام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، صالح باي عبود.

وفي تصريحه للإذاعة الوطنية قال باي عبود : "من المنطقي أن يكون استئناف مباريات البطولة في مختلف مستوياتها دون حضور الجمهور، وذلك لأسباب صحية بحتة.

الهدف هو الحفاظ على صحة اللاعبين و الأشخاص الآخرين" وكانت وزارة الشباب و الرياضة، قررت تمديد فترة تعليق كل المنافسات الرياضية، المتمثلة في البطولات الوطنية و الكؤوس في جميع التخصصات إلى غاية 19 أبريل الجاري، بعدما تم تأجليها في وقت سابق إلى الخامس من نفس الشهر، في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا.

وسجلت الجزائر إلى غاية حصيلة أمس الخميس، 108 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2268 حالة مؤكدة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 348 حالة، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأضاف المسؤول بالاتحادية "الجميع متفق على موضوع اللعب دون جمهور.كونه إجراء احترازي سيتم تطبيقه في باقي البطولات عبر العالم.وترافق هذه الإجراءات اتخاذ عدة قرارات مرافقة في سبيل تقليص أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل الملعب".

وقبل إصدار الوزارة قرار توقيف المنافسات، كان شباب بلوزداد يحتل صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 40 نقطة متقدما على وفاق سطيف و مولودية الجزائر (37 نقطة لكليهما).

بينما يتصدر أولمبي المدية سلم ترتيب المحترف الثاني بمجموع 42 نقطة متبوعا بفريقي شبيبة سكيكدة (40 نقطة) و وداد تلمسان (39 نقطة).