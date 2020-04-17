كورونا : تزويد مرضى السيدا بالأدوية عن طريق سيارات الإسعاف وتطبيقات نقل الأشخاص

كشفت الدكتورة فاطمة الزهراء زميت عن تزويد المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة (سيدا)بالدواء عن طريق سيارات الإسعاف وبعض التطبيقات الخاصة بنقل الأشخاص كمبادرة "فريدة" لوقاية هذه الفئة الهشة من المرضى من تبعات تفشي وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة زميت مختصة في الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في هذه الأمراض بالقطار يتم طبقا لهذه المبادرة الاتفاق مع الزملاء في الأمراض الفيروسية ببقية المؤسسات الاستشفائية الأخرى سيما القريبة من الجزائر العاصمة لـــ "توصيل الأدوية للمصابين بالسيدا عن طريق سيارات الإسعاف بالنسبة لولاية الجزائر و الولايات المجاورة لها".

أما بالنسبة للمرضى القاطنين بالمناطق البعيدة فترسل لهم الأدوية-تضيف السيدة زميت -عن طريق وسائل النقل التي تستعمل التطبيقات الجديدة لنقل الأشخاص".

وقالت ذات المختصة في هذا الإطار أنه يتم تزويد الــــ 3000 مصاب بالأدوية لمدة ثلاثة أشهر بعد التحقق من صحة عناوينهم بمختلف الولايات بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة في هذا الحقل وصيدلية مستشفى القطار مؤكدة بأن اللجوء إلى هذه الصيغة الجديدة من شانها تجنيب المرضى مشقة السفر سيما بعد الحجر الصحي المفروض على عدة ولايات نتيجة تفشي فيروس كورونا.