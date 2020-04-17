عملية جراحية ناجحة في العضلة الضامة للجزائري بغداد بونجاح

خضع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري لعملية جراحية ناجحة في العضلة الضامة حسبما أعلنه فريقه اليوم الجمعة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب نادي السد في تغريدة له "أجرى بغداد بونجاح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد جراحة ناجحة في العضلة الضامة، ويحتاج مهاجم الزعيم لأربعة أسابيع للعودة للتدريبات بشكل طبيعي." وعلى غرار مختلف البطولة العربية فان المنافسة الكروية في قطر معلقة منذ أكثر من شهر بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقبل توقف "دوري نجوم قطر" كان نادي السد يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعيدا عن غريمه الدحيل المتصدر بمجموع 42 نقطة.

للإشارة، بونجاح البالغ من العمر 28 سنة و صاحب 17 هدفا لحد الآن في مختلف المنافسات مع فريقه مرشح إلى جانب مواطنه ياسين إبراهيمي (نادي الريان) و لاعبين اثنين أخريين لجائزة أفضل لاعب في قطر للموسم 2019- 2020.

جدير ذكره أن مواطنه و زميله في المنتخب الوطني الجزائري ياسين براهيمي (30 سنة) التحق بصفوف نادي الريان الصائفة الماضية قادما من نادي بورتو البرتغالي في أول تجربة له خارج القارة "العجوز".

و نجح صانع العاب الخضر في فرض نفسه كأحد ابرز اللاعبين في البطولة القطرية.و سبق للاعب السابق لنادي رين الفرنسي أن لعب أيضا لنادي غرناطة الاسباني.