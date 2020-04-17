عين تيموشنت : استجابة واسعة للمتبرعين بالدم بالمؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب

أقدمت المؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب بولاية عين تيموشنت على تنظيم مبادرة تضامنية للتبرع بالدم بعد أن دق ناقوس الخطر جراء النقص الفادح في أكياس الدم خاصة بالنسبة للزمر النادرة .

وكانت قد بادرت بهذه العملية التضامنية جمعية جابر بن حي والتي قال عنها رئيسها أغا معراج :" انه يتوجب علينا خلال فترة شهر رمضان الفضيل كما هو معتاد أن نجمع أكبر كمية ممكنة من الدم من المتبرعين ، وفي حال ما إذا لم نتمكن في هذه المدة ( 40 يوما المتبقية ) فان بنوك الدم ليست في مأمن من عدم الاكتفاء ".

ومن المعلوم أن نقصا بينا يسجله بنك الدم المحلي خاصة في هذه الفترة الأخيرة التي شهدت ضعف إقبال المتبرعين جراء إلغاء كل التجمعات والتظاهرات والتأكيد على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي خشية تفشي فيروس كورونا .

ومضى ذات المتحدث كاشفا أن البنك المحلي للدم خاو من هذه المادة الأساسية لحياة كثير من المرضى خاصة منهم مرضى السرطان والعمليات الجراحية ".

وعلى اثر هذا النداء سجلت مصالح مستشفى الدكتور بن زرجب حضورا واستجابة متميزين للمتبرعين المساندين للمرضى إذ قال أحدهم في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" جئنا للتبرع بالدم طمعا في أن تكون قطرات دمائنا هذه تحيي نفسا أو أنفسا إنشاء الله ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية