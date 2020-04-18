رفع الحجر الصحي على أزيد من 700 شخص من فندق مزافران بزرالدة.

﻿ رفع اليوم السبت بفندق "مزافران" (زرالدة) بالجزائر العاصمة ،الحجر الصحي عن 748 مواطن بعد انتهاء المدة المحددة ب 14 يوما والتي تندرج في اطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وفي هذا الاطار اكد الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة أرزقي تواتي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ان الفوج الثاني من المواطنين كانوا قد "وضعوا في الحجر الصحي بداية أفريل على مستوى فندق مزافران بعد أن تم اجلائهم من مطار اسطنبول بتركيا.

وقد هيئت من اجل انجاح هذه العملية الصحية - يضيف ذات المسؤول - كل الظروف حيث تم "توفير كافة شروط النظافة وتطهير وتعقيم المحيط وتوفير وجبات غذائية يوميا، ومرافقة المعنيين بالحجر الصحي من طرف طاقم طبي وشبه طبيين وموظفي الفندق ".

و أوضح السيد تواتي انه عقب خروج هؤلاء المسرحين من الحجر الصحي تم "وضع في متناولهم 13 حافلة معقمة لنقلهم الى مقر سكناهم بمختلف ولايات الوطن"، مذكرا بان فندق مزافران كان قد استقبل خلال شهر مارس المنصرم "الفوج الاول من المواطنين الذين فاق عددهم 760 مواطن جاؤوا من مارسليا " (فرنسا) حيث وضعوا في الحجر الصحي في ظروف "جد حسنة ومريحة".

من جهته اشاد الوالي المنتدب لزرالدة صادق مشلاوي بكل "الاجراءات والتدابير الصحية والامنية التي اتخذت من اجل انجاح العملية "،مشيرا الى انه سيتم يوم غد الاحد "تسريح 439 محجورا صحيا يتواجدون حاليا بكل من المركب السياحي "اش ت .ت" وفندق "الرياض" ومركب "العلاج بمياه البحر" بسيدي فرج .

ونوه ذات المسؤول بكل "الجهود التي بذلت من طرف السلطات محلية والاطباء و شبه الطبيين وأعوان الامن وموظفي هذه الفنادق من اجل انجاح هذه العملية الانسانية حيث اختاروا طواعية مرافقة المعنيين بالحجر الصحي لتوفير كل الخدمات اللازمة لهم طيلة 14 يوما ".

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية.