موارد مائية: تنظيم المديريات المنتدبة لدى المقاطعات الإدارية الجديدة للمدن

﻿ تم تحديد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية المستحدثة في المدن الكبرى و بعض المدن الجديدة و ذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في الجريدة الرسمية رقم 21 .

ويأتي هذا القرار الذي ينظم المديريات المنتدبة للموارد المائية في شكل مصالح و مكاتب ,تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدة و تحديد قواعدها و تنظيمها .

وحسب نص القرار فان المديريات المنتدبة للموارد المائية المعنية تتكون من مصلحتين.

و تتمثل المصلحة الأولى في مصلحة حشد الموارد المائية و الري الفلاحي و التي تتكون بدورها من مكتب حشد الموارد المائية و مكتب للري الفلاحي.

أما المصلحة الثانية فتتمثل في مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير و التي تتكون من مكتب للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و مكتب التطهير.

تجدر الإشارة إلى ان هذا القرار موقع من طرف كل من وزير الموارد المائية ووزير المالية وعن الوزير الأول و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.