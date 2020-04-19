وزارة الداخلية تستلم الدفعة الثالثة من حافلات النقل المدرسي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عن استلام الدفعة الثالثة من حافلات النقل المدرسي والتي يبلغ عددها 524 حافلة.

وأكد الوزير أن العملية تأتى تجسيدا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف التمدرس عبر كافة ولايات الوطن .

وقال بلجود : "أسديت التعليمات للسيدات و السادة الولاة لتوجيه هذه الحافلات خصيصا إلى المناطق المعزولة ومناطق الظل ".

هذا وكانت وزارة الداخلية قد وزعت 1700 حافلة للنقل المدرسي بالإضافة الى هذه الدفعة.

المصدر:ملتيميديا الإذاعة الجزائرية /إيمان لعجل.