الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية يقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعة و الأمن الاقتصادي بالجزائر

19/04/2020 - 16:01

اقترح غريب سيفي الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية التابعة إداريا لوزارة الصناعة إنشاء مجلس أعلى للصناعة و الأمن الإقتصادي يكون بمثابة الموجه الرئيسي لمختلف السياسات الصناعية مستقبلا بالجزائر.

كما أضاف السيد غريب سيفي الذي نزل ضيفا هذا الأحد على برنامج ساعة نقاش بالإذاعة الوطنية القناة الأولى ، أن مهام هذا المجلس ، السهر على تحديد الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة و تثمين دور و أداء مختلف المؤسسات الناشطة في الميدان مع تقييم أداء كل المسيرين.

وفق الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية أن الجزائر بإمكانها تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية شريطة توفر الرؤية الحقيقية المثمنة للأداء المتعلق أولا بما نحوزه من إمكانات و ثانيا تثمين القدرات البشرية الهائلة الموجودة في القطاع.

و قال غريب إن جائحة كورونا على قدر الضرر الذي ألحقته على قدر ما أفرزت بالمقابل دروسا سنأخذ بها في الفترات العادية مثل تثمين البحث العلمي بين مرحلة الابتكار و الانجاز مع ربط البحث بالمخبر و المخبر بالمؤسسة مع التقليل ما أمكن من تدخل الأدوات الإدارية في معادلة الإنتاج.

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اقتصاد

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