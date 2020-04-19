كورونا : تسجيل 95 إصابة جديدة و8 وفيات و153 حالة تماثلت للشفاء

سجلت 95 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي إلى 2629 حالة مؤكدة, فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 375 حالة, حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وكشف الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع ليصل الى 1047, مشيرا إلى أن 153 من هذه الحالات سجلت خلال ال24 ساعة الماضية.

وبالنسبة للفئات العمرية لا جمالي الحالات المؤكدة التي تم احصاءها عبر 47 ولاية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 53 بالمائة من مجموع الحالات و 60 سنة فما فوق 37 بالمائة حسب الدكتور فورار.

و اشار المصدر الى أن 18 ولاية لم تسجل أية حالة مؤكدة اليوم الاحد فيما سجلت 16 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات علما بأن 51 بالمائة من الوفيات سجلت بالبليدة و الجزائر العاصمة و 64 بالمائة منها تخص الاشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

وبخصوص الحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 4156 وتشمل 1571 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 2585 حالة مشتبهة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 46 مريضا حاليا في العناية المركزة.