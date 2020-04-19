كوفيد-19: تسجيل أزيد من 40 ألف وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية

أفاد تعداد لجامعة جونز هوبكينز أن عدد الوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية جراء فيروس كورونا، بلغ منذ ظهور الوباء أزيد من 40 ألف و 500 وفاة.

ووفقا للجامعة التي تعد مرجعا معتمدا لرصد الوضع الوبائي في الولايات المتحدة فقد فاق عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 740 ألف، فيما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 67 ألف.

وكان حاكم ولاية نيويورك التي تعد البؤرة الرئيسية للوباء قد أكد في وقت سابق اليوم أن منحنى الاصابات بالفيروس "بدأ في الانحدار".

وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي ،"كل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري" لمنحنى فيروس كورونا في الولاية، مؤكدا أن "مواصلة المسار الانحداري يتوقف على ما نفعله".