"كالتشيو ميركاتو" : إدارة الميلان لن تفرط في الجزائري اسماعيل بن ناصر

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن إدارة نادي أي سي ميلان لا تريد التفريط في لاعبها الجزائري، إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان الفريق، نافية بذلك الأخبار المرتبطة برحيله خلال الصيف المقبل.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن "فرضية الاستغناء عن بن ناصر غير مطروحة حاليا لدى إدارة ميلان". وأشار المصدر أن صندوق إليوت (مالك ميلان) ينوي الاعتماد على بن ناصر كثيرا في بناء فريق قوي لل"روسونيري" خلال الموسم المقبل.

وشدد الموقع الإيطالي على أن رقم 30 مليون أورو أقل من توقعات ميلان لقيمة اللاعب الجزائري. وكانت تقارير فرنسية قد ربطت بن ناصر بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان من خلال صفقة تقدر بـ30 مليون اورو.

يذكر أن الدولي الجزائري انضم إلى ميلان في أغسطس 2019، قادما من إمبولي مقابل 16 مليون أورو بالإضافة إلى المكافآت.

وكان بن ناصر (23 سنة) قد ساهم بشكل كبير في تتويج "الخضر" بلقب كأس افريقيا للأمم 2019 بمصر، لينال بذلك جائزة أفضل لاعب في هذه الدورة.(