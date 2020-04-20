زغدار للإذاعة الجزائرية: ينبغي الاسراع في تبني اقتصاد المعرفة

دعا احمد زغدار، استاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر وعضو لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة الاسراع في محاربة البيروقراطية وفتح المجال لاقتصاد المعرفة بإقامة جسر بين قطاع البحث العلمي والقطاع الاقتصادي وتحرير المبادرات وفتح المجال للطاقات المبدعة في شتى المجالات، للخروج من التبعية لقطاع المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا منتجا للثروة وخالقا لمناصب الشغل.

وقال زغدار - لدى حلوله اليوم ضيفا على الاذاعة الجزائرية- إن الجزائر مطالبة بالإسراع في التخلص من التبعية للمحروقات ببناء اقتصاد حقيقي يقوم على اسس علمية، داعيا الى الذهاب سريعا الى الطاقات المتجددة وتحرير المبادرة في القطاع الاقتصادي وتشجيع الطاقات الابداعية التي تزخر بها الجزائر معطيا أمثلة عن الطاقات التي برزت في الفترة الاخيرة التي انتشر فيها وباء كورونا، في مجال انتاج اجهزة التنفس الاصطناعي والمعقمات الطبية والكمامات.

وأضاف أن الممارسات البيروقراطية والفساد الاداري والمالي والسياسات غير المدروسة هي ما حرم الجزائر من امكانية النهوض بالقطاع الاقتصادي؟ مستغربا ان تذهب اموال الخزينة العمومية الى الصناعات بالملايير دون ان تستطيع تحقيق نسبة ادماج ب5 الى 10 بالمئة، نتيجة الفساد وما وصفه بغياب الحوكمة والتسيير الكارثي.

كما شدد ضيف الصباح -لدى مناقشته بيان اجتماع مجلس الوزراء - على ضرورة مد جسور حقيقية بين قطاع البحث العلمي ومراكز البحوث من جهة والقطاع الاقتصادي من جهة ثانية ، مضيفا أنه حان الوقت لبناء نموذج اقتصادي معرفي متنوع للتصدي لأكبر تحدييْن : تحدي للأمن الغذائي والامن الطاقوي، مؤكدا ان اثار الصراع العالمي (خاصة بين الصين وامريكا) ستكون له تأثيرات كبيرة على المدى القريب.

كما دعا ضيف القناة الأولى الى ضرورة اعادة النظر ورفع الدعم وتحرير اسعار الطاقة، مضيفا انه من غير المعقول أن يصل دعم المواد الطاقوية الى 60 بالمئة، مؤكدا ان رفع الدعم من شأنه تقليص الاستهلاك.

كما اضاف زغدا ان النهوض بالقطاع الاقتصادي لا يمكن ان يحدث في ظل منظومة قانونية وتشريعية غير ثابتة وغير محفزة داعيا الى اعادة النظر وتصحيح الاختلالات ومحاربة كل انواع البيروقراطية وغياب الشفافية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية