باحثون استراليون يطورون منصة جديدة لتحليل الرموز الوراثية لفيروس كورونا

طور باحثون من وكالة العلوم الوطنية الاسترالية منصة جديدة تساعد في تحليل الرموز (الشيفرة) الوراثية لفيروس كورونا الجديد، بحسب تقارير صحفية.

وذكر فريق تابع لمنظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية اليوم الإثنين إنهم طوروا منصة تسمح لهم بتصور الاختلافات بين التسلسل الجيني للفيروس وتحديد مجموعات (عنقودية) جديدة.

وأوضح الفريق أنهم وجدوا أن الفيروس الذي قالوا إنه يسبب كوفيد-19 قد تطور إلى عدد من المجموعات (أو العناقيد) المميزة.

واوضح البروفيسور أس أس فاسان، رئيس فريق البحث في مسببات الأمراض الخطيرة ضمن فريق أبحاث منظمة الكومنولث للأبحاث العلمية والصناعية في بيان اليوم إنه "من المتوقع أن يتطور فيروس الحمض النووي الريبي هذا إلى عدد من المجموعات المميزة التي تشترك في طفرات وهو ما أكدناه وتصورناه".