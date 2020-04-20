ملاكمة : وفاة عمر عليان المدعو "قدور" صاحب أول ميدالية ذهبية للجزائر بعد الاستقلال

توفي الملاكم الدولي الجزائري السابق عمر عليان المدعو "قدور"، صاحب أول ميدالية ذهبية للجزائر بعد الاستقلال، مساء أمس الاحد بمدينة بوفاريك بولاية البليدة، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علمته واج من ابنه سفيان عليان.

الفقيد من مواليد 1941 ببلدية خليل (برج بوعريريج) حيث أحرز أول ميدالية ذهبية للجزائر المستقلة وكان ذلك خلال الالعاب الافريقية للصداقة التي نظمت سنة 1963 بالعاصمة السينغالية داكار.

وبعد مشوار حافل بالتتويجات اعتزل "عمي قدور" الملاكمة في سنة 1974 ليتحول بعدها إلى مدرب حيث أشرف على تدريب الفريق الوطني للملاكمة ودرب العديد من الملاكمين الجزائريين المعروفينِ.

و يوارى الفقيد الثرى بعد صلاة الظهر ببوفاريك.