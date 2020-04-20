وزارة الشؤون الدينية تعلن أنّ ليلة الشك لترقب شهر رمضان يوم الخميس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف اليوم الاثنين في بيان لها أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان لهذا العام سيكون يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان الوزارة أن "اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف تعلم كافة المواطنين أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان المعظم لهذا العام 1441ه / 2020 سيكون يوم الخميس 29 شعبان الموافق ل 23 أبريل 2020".

واحياء لهذه السنة المباركة ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بمقر وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وستبث عبر وسائل الاعلام, يضيف البيان.