تراجع أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أقل مستوى لأكثر من أسبوع بفعل قوة الدولار، وسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في وقت لا تظهر فيه مؤشرات قوية على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

و نزل الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 17ر1675 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من أبريل، وكان المعدن الأصفر نزل اثنين بالمئة الجمعة الماضية، توقعا لإعادة فتح الاقتصاد قريبا.

و في العقود الأمريكية الجلة، فقد الذهب 7ر0 بالمئة ليسجل 10ر1687 دولار.

و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2ر2 بالمئة إلى 81ر2204 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 83ر775 دولار في حين استقرت الفضة عند 13ر15 دولار للأوقية.