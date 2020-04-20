الفيفا: حرمان فريق دفاع تاجنانت من الاستقدامات لثلاث مراحل متتالية

منعت الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) نادي دفاع تاجنانت من انتداب اللاعبين لثلاث مراحل متتالية "كحد أقصى" وذلك "على الصعيدين المحلي والدولي" بسبب عدم دفعه لمستحقات لاعبه الدولي السابق الموريتاني محمد عبد الله سوداني, حسب النادي المنتمي الى الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم.

وتلقى نادي تاجنانت مراسلة من الفيفا بتاريخ 12 فيفري 2020, تطالبه من خلالها بتقديم الوثائق التي تثبت أن الفريق احترم إلزامية تسديد المستحقات عملا بالقرار المتخذ من قبل لجنة تسوية النزاعات في 5 ديسمبر 2019.

وتأكدت لجنة اللاعبين لدى الفيفا أن اللاعب الموريتاني لم يستلم مستحقاته والمقدرة ب3.5 مليار سنتيم ,بالرغم من أنه قدم معلوماته البنكية للنادي الجزائري.

ودعت الفيفا الاتحادية الجزائرية (الفاف) الى تطبيق العقوبة المفروضة على دفاع تاجنانت, كونها باتت "فعلية" والتي سترفع في حال ما دفع النادي "الازرق والابيض" مستحقات اللاعب الموريتاني.

المصدر: واج