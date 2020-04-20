كورونا: تسجيل 89 حالة جديدة مؤكدة و9 وفيات جديدة في الجزائر

سجلت 89 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2718 حالة مؤكدة, موزعة عبر 47 ولاية من الوطن فيما سجلت 9 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة, ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 384حالة, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار .

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا , خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى ,1099 ,مشيرا إلى أن 52 من هذه الحالات تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينهم 55 بالمائة من المجموع الوطني من الذين تماثلوا للشفاء يخص ولايتي العاصمة والبليدة .

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة فيما تمثل الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 37 بالمائة حسب الدكتور فورار.

كما اشار المتحدث ان 23 ولاية لم تسجل أية حالة مؤكدة اليوم فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات وسجلت في 9 ولايات أزيد من أربع حالات جديدة.

فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة سجلت 9 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 384 حالة ,علما بأن 51 بالمائة من الوفيات سجلت بالبليدة و الجزائر العاصمة و3 ,64 بالمائة منها تخص الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

وبخصوص الحالات تحت العلاج, فقد بلغ عددها 4205 وتشمل 1587 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري, 2618 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 36 مريضا حاليا في العناية المركزة.