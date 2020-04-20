التوقيع على قرار دفع "تعويضات النتائج" لصالح الرياضيين والمدربين المتألقين قاريا وعالميا

وقع وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي على المقرر المتعلق بدفع تعويضات النتائج لصالح الرياضيـين و المدربين الذين تألـقوا خلال المنافسات القارية و العالمية بعنوان السنة الفارطة وفق ما أعلنه الاثنين بيان الوزارة.

وجاء في بيان وزارة الشباب و الرياضة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك : " في إطار سياسة المرافقة و الدعم الدائمين للسلطات العمومية لفائدة رياضيي النخبة و المستوى العالي، في الرياضات الفردية و الرياضات الجماعية و رياضات ذوي الهمم العالية، قام وزير الشباب و الرياضة بالإمضـاء على المقرر المتعـلق بدفع تعويضات النتائج لصالح الرياضيين و المدربين الذين تألقوا خلال المنافسات القارية و العالمية بعنـوان السنة الفارطة" .

و اوضح نفس المصدر ان هذه التعويضات "تصب في الحسابات الخاصة بالاتحاديات الرياضية، طـبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول" .

واشار البيان الي ان هذا القرار "يأتي تشجيعا للرياضيــين و تخفيفا للضغط الذي يعانون منه من جـراء توقـف المنافسات في إطار الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19 )".

للتذكير لقد افتّك الرياضيون الجزائريون في جـميع الرياضات و التخصصـات والفئات خلال السنة المنصرمة، وعن جـــــدارة و اســتحقاق 1152 ميدالية منها 339 ذهبية.

كما جدد وزير الشباب و الرياضة "تهانيه و تشجيعاته الخالصة" لـهؤلاء الرياضيين، على الجهود التي بذلوها من أجل تشريف الجزائـر والإرتقاء بالرياضة الجزائرية في المنافسات القارية و العالمية.

و أخيـر، سينظم حفل رسمي على شرف هــؤلاء الرياضيين حال ما سيسمح بـه الوضع الصحي ، وفق بيان وزارة الشباب والرياضة.