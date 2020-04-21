الحاج الطاهر بولنوارللإذاعة: اكثر من 150 الف حرفي متضرر من اجرات الحجر الصحي.

طالب الحاج الطيب بولونوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بإعادة بعض الأنشطة التجارية على غرار ورشات الخياطة والملابس والحلاقة وغيرها نظرا للضرر الكبير الذي خلفه توقف هذه الأنشطة على اصحبها من التجار والحرفيين.

وأضاف الطاهر بولنوار الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن أزيد من 150 ألف حرفي تضرروا بشكل مباشر من توقف نشاطاتهم التي تعتمد في أغلبها على المدخول اليومي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن جمعيته تجري اتصالات مع الجهات المعنية من اجل التخفيف من إجراءات الحجر الصحي على هذه الفئة من المجتمع وعودتها للنشاط وفق شروط الوقاية اللازمة كالتعقيم والتباعد وتحديد الفترة الزمنية.

وبخصوص شهر رمضان الكريم أكد بولنوار على توفر السلع خلال هذا الشهر الفضيل بمخزون غذائي يكفي لمدة ستة أشهر إضافية حيث يصل مخزون الخضر والفواكه إلى نحو 12 مليون قنطار بينما يبلغ مخزون اللحوم بنوعيها ( الحمراء والبيضاء) 120 ألف طن.

وناشد في الأخير المواطنين إلى تجنب التبذير وإتباع ثقافة استهلاكية رشيدة من خلال اقتناء الحاجات الأساسية وفق جدول زمني منظم.

المصدر: الإذاعة الوطنية