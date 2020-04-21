الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لتبادل المعلومات للباحثين لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

أطلقت المفوضية الأوروبية مع العديد من الشركاء، هذا الإثنين، منصة بيانات أوروبية للمعلومات المتعلقة بكوفيد-19، لتمكين جمع البيانات البحثية المتاحة ومشاركتها بسرعة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن المنصة الجديدة ستوفر بيئة أوروبية وعالمية مفتوحة وموثوقة وقابلة للتوسيع، حيث يمكن للباحثين تخزين مجموعة متنوعة من النتائج حول الفيروس، ومشاطرتها وتحليلها.

وستشمل مجموعات البيانات تسلسل الحمض النووي، وهياكل البروتين، وبيانات من البحوث ما قبل السريرية، والتجارب السريرية، والبيانات الوبائية، وغيرها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، في كلمة عبر الفيديو "لقد أنتج العلماء في جميع أنحاء العالم بالفعل ثروة من المعارف حول فيروس كورونا الجديد.

ولكن لا يمكن لأي باحث أو مختبر أو بلد، إيجاد الحل بمفرده.

ولهذا السبب، نريد مساعدة العلماء على الوصول إلى البيانات ومشاركتها مع الآخرين عبر الحدود والتخصصات المعرفية والأنظمة الصحية.