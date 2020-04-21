كرة السلة: الاتحادية الجزائرية تطالب الأندية الإدلاء برأيها حول بقية الموسم

21/04/2020 - 12:20

طالبت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة من الأندية والرابطات, الإدلاء برأيها, فيما يتعلق بمصير مختلف المنافسات الوطنية, منها بطولة القسم الممتاز- رجال وبطولة القسم الأول- سيدات, حسبما علم من الهيئة الفديرالية.

ويأتي طلب الاستشارة التي تقدمت به الاتحادية الجزائرية لكرة السلة, بعد مراسلة وزارة الشباب والرياضة والتي قررت فيها تمديد توقف كل النشاطات الرياضية وإغلاق كل المنشآت, جراء جائحة كورونا ( كوفيد 19).

ويتعين على الأندية والرابطات تقديم اقتراحاتهم , سواء لمواصلة الموسم الحالي أو التوقيف النهائي للموسم الرياضي.

وتوقفت بطولة الجزائر لكرة السلة , القسم الممتاز- رجال والقسم الاول - سيدات, منذ 13 مارس الماضي, عقب قرار السلطات العمومية .

وسوم:

رياضة, كرة السلة

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