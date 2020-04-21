كورونا حصيلة الجزائر: تسجيل 93 حالة إصابة جديدة مؤكدة و8 وفيات و53 حالة تماثلت للشفاء

كشف هذا الثلاثاء الناطق بإسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، عن تسجيل 93 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2811 حالة مؤكدة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 حالة ، وتماثلت 53 حالة للشفاء ليرتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1152 حالة .

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19) ، بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1152 ، مشيرا إلى أن 53 من هذه الحالات تماثلت للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية و 53 بالمائة من المجموع الوطني من الذين تماثلوا للشفاء يخص ولايتي العاصمة والبليدة .

وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة فيما تمثل الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 37 بالمائة حسب الدكتور فورار.

كما أشار المتحدث إلى أن 24 ولاية لم تسجل أية حالة مؤكدة اليوم الثلاثاء فيما سجلت 16 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و ثلاث حالات مع الإشارة إلى أن 7 ولايات سجلت بها أكثر من أربع حالات.

و أشار الدكتور فورار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة و البالغ 2811 حالة سجل عبر 47 ولاية.

فيما يخص الوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة سجلت 8 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 392 حالة ،علما بأن 50 بالمائة من الوفيات سجلت بالبليدة و الجزائر العاصمة و64.3 بالمائة منها تخص الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق.

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 4527 وتشمل 1623 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 2904 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 34 مريضا حاليا في العناية المركزة.