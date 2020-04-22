نشرية جوية خاصة: أمطار غزيرة طيلة اليوم بولايات وسط البلاد

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة، أن أمطارا تكون غزيرة أحيانا، ستتساقط طيلة اليوم الأربعاء بولايات وسط البلاد.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الأمطار ستمس كلا من ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية وعين الدفلى، وتتراوح الكميات المرتقبة من الأمطار ما بين 15 و25 مم.

وأضاف أن هذه النشرية صالحة إلى غاية الساعة السادسة مساء (18:00).