وزراء أوبك+ في اجتماع غير رسمي حول وضعية السوق الدولية

عقد الثلاثاء وزراء الدول المنتجة للنفط "أوبك +" اجتماعا غير رسمي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد خصص لتبادل الرؤى حول وضعية السوق البترولية وآفاقها على المدى القصير، حسبما ورد في بيان لوزارة الطاقة.

وجاء في البيان "في إطار مواصلة التشاور بين الدول المنتجة للنفط الأوبك +، عقدت أمانة الأوبك اليوم الثلاثاء اجتماعا بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بمشاركة عدد من وزراء الدول الأعضاء في الأوبك ودول خارج أوبك الموقعة على إعلان التعاون".

و يهدف هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة، محمد عرقاب بصفته رئيسا لندوة الأوبك، إلى تبادل الرؤى حول وضعية سوق البترول وآفاقها على المدى القريب، يضيف البيان.

وأمام وضع السوق البترولية، اتفق وزراء الدول المصدرة للبترول على مواصلة الحوار والاجتماع مجددا في القريب العاجل.

للإشارة، فإن اجتماع أوبك + غير الرسمي ينعقد غداة الانخفاض الحاد لأسعار النفط الخام في السوق الدولية جراء انتشار جائحة كورونا.