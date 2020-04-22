بونجاح أحسن هداف إفريقي في المقابلات الدولية منذ 2017

يتصدر المهاجم الدولي الجزائري لنادي السد القطري لكرة القدم، بغداد بونجاح، قائمة أحسن الهدافين الأفارقة في المباريات الدولية منذ سنة 2017 برصيد 16 هدفا، متوفقا على نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وفق ما نشره الموقع المتخصص "ديزاد فوت".

وضمن الترتيب الخاص بهدافي "الخُضر"، يتفوق بونجاح خلال الفترة المذكورة على قائد المنتخب والجناح الأيمن لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز (9 أهداف)، مهاجم نادي موناكو الفرنسي، إسلام سليماني (6 أهداف) ومتوسط الميدان الهجومي لنادي الأهلي السعودي، يوسف بلايلي (5 أهداف).

وسجل إبن مدينة وهران، الهدف الوحيد في نهائي كأس أمم إفريقيا-2019، مهديا الجزائر التاج القاري على حساب السنغال (1-0) في ملعب القاهرة بمصر، عقب 29 كاملة منذ تاريخ أول نجمة إفريقية للمنتخب الجزائري.

ويتواجد بونجاح (28 سنة) ضمن قائمة تضم سبعة لاعبين أفارقة فقط، ممن سجلوا 10 أهداف دولية على الأقل منذ 2017.

للإشارة أن اللاعب السابق لفريق النجم الساحلي، قد أجرى الجمعة الفارط عملية جراحية على مستوى العضلات المقربة ويحتاج لفترة راحة تدوم أربعة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات.

وعلى غرار باقي البطولات العربية، توقف دوري نجوم قطر منذ شهر مارس بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، حيث كان نادي السد -الذي يدربه الإسباني تشافي- يحتل الصف الثالث بمجموع 42 نقطة.

ترتيب قائمة أحسن الهدافين الأفارقة في المباريات الدولية منذ 2017 :

1- بغداد بونجاح (الجزائر) : 16 هدفا

2- محمد صلاح (مصر) : 14 هدفا

3- اوديون ايغالو (نيجيريا) : 13 هدفا

4- مايكل اولونغا (كينيا) : 11 هدفا

5- نعيم سليتي (تونس) : 10 أهداف

- سيدريك باكامبو (ج.الكونغو الديمقراطية) : 10 هدفا

- خاما بيليات (زيمبابوي) : 10 أهداف.

