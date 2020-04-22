وزيرا التجارة و الفلاحة : المنتجات الغذائية متوفرة "بما يكفي" لتغطية الطلب في رمضان

أكد كل من وزير التجارة كمال رزيق و وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري هذدا الأربعاء أن المنتجات الفلاحية والغذائية متوفرة بما يكفي لسد طلب الاستهلاك رغم الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد.

وأوضح الوزيران خلال اجتماع تنسيقي مشترك حول برنامج ضبط السوق خلال رمضان المبارك أن القطاعين اتخذا كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية خلال الشهر الفضيل.

في هذا الصدد , كشف رزيق عن إنشاء لجنة مشتركة يترأسها كل من الأمينين العامين لوزارتي التجارة والفلاحة تكون لها صلاحية التدخل المباشر بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان .

وأوضح الوزير ان القطاع لن يكون قادرا على الوفاء بوعوده فيما يتعلق بفتح الأسواق الجوارية والبيع الترويجي والبيع التخفيضي بسبب الظرف الصحي الحالي الذي تعرفه البلاد والإجراءات المطبقة للوقاية من الوباء.

ودعا رزيق التجار باعتبارهم أداة مهمة لعملية التسويق إلى عدم استغلال الشهر الفضيل للمضاربة في الأسعار , مذكرا في هذا الإطار ب"حزم الدولة " وصرامة فرق التجارة في تدخلاتها .

واضاف رزيق قائلا :" أي مضارب سيتم شطبه من السجل التجاري".

كما دعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعقلنته , لتفادي حدوث الندرة في السوق, مبرزا أن شهر رمضان هو للعبادة و الابتعاد عن كل السلوكيات المشينة مثل التبذير و الاسراف.

من جانبه أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري أن الجهود مستمرة لتوفير الظروف الملائمة لتسويق المنتجات الأساسية سيما التي تشهد طلبا واسعا خلال الشهر الفضيل.

وقال عماري أن القطاع يترقب جني 18 مليون قنطار من الخضر والفواكه خلال شهر رمضان, مثمنا في هذا الإطار جهود المنتجين والفلاحين والمربين لاستمرارهم في العمل رغم هذا الظرف الصعب.

وأكد الوزير أن القطاع يتوفر على مخزون معتبر يغطي كافة احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر , داعيا إياهم إلى عقلنة الاستهلاك واحترام احتياطات الأمان والوقاية عند التوجه لاقتناء المنتجات من المحلات.