تصدير شحنة من التمور على متن طائرات الجوية الجزائرية إلى موريتانيا

﻿ أعلنت مديرية الشحن الجوي التجاري التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إقلاع اليوم الأربعاء طائرة شحن محملة بأطنان من التمور من مطار الجزائر الدولي باتجاه مطار نواكشوط (موريتانيا) في إطار برنامج التبادل التجاري بين البلدين حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة أمين أندلسي.

و حسب اندلسي فان الرحلة التجارية المبرمجة اليوم الأربعاء هي الأولى ضمن برنامج يتضمن 4 رحلات سيتم إجراؤها تدريجيا خلال الأيام القليلة المقبلة باتجاه مطار نواكشوط الدولي .

و أضاف المتحدث أنه تم تسطير برنامج لرحلات شحن جوية مع متعاملين اقتصاديين جزائريين من أجل تصدير منتجاتهم نحو الدول الأفريقية.

بالمقابل - يضيف اندلسي- فان متعاملون جزائريين يستعدون أيضا لاستيراد عشرات الأطنان من الأسماك من موريتانيا على متن ذات الطائرات عند رحلات الإياب.

و أكد أن مفاوضات جد متقدمة مع عدة متعاملين اقتصاديين جزائريين لتصدير منتجاتهم نحو عدد من الدول الإفريقية.

وتابع اندلسي يقول أن الخط الرابط بين الجزائر و موريتانيا يمكن ان يصبح بعد تجاوز الأزمة الصحية الحالية منتظما , أي على مدار أيام الأسبوع في حال أثبت مردوديته و ربحيته.

للتذكير تم إبرام 25 عقد تصدير بين متعاملين جزائريين و موريتانيين في أعقاب معرض المنتجات الجزائرية الذي نظم أواخر سنة 2018 بنواكشوط.

و تنتج موريتانيا مواد غذائية عديدة على غرار الأرز و الأسماك و اللحوم الحمراء,و التي يمكن أن تستوردها الجزائر من هذا البلد بأسعار أكثر تنافسية مقارنة مع تلك التي يطبقها الممونون التقليديون بهذه المنتجات.