قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي, هذا الخميس, سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بيت لحم بعدما داهمت منزلي ذويهما, كما اعتقلت شابين آخرين بعد اقتحامها لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت فلسطينيين بعد أن اقتحمت المنطقة الجنوبية من المدينة, وداهمت عدة أحياء فيها، وأجرت تفتيشات في منازل المواطنين.

كما اعتقلت الأسير المحرر , جهاد عماد احمد نعالوة (35 عاما) من ضاحية شويكة في شمال طولكرم.

وتشن قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات دهم واعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها وفي القدس المحتلة بحجج وذرائع متعددة تطال عشرات الفلسطينيين.