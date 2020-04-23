منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على البعوض الناقل للأمراض

طور فريق من الباحثين في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية منظومة إلكترونية للتصوير يمكنها تحديد فصائل البعوض الناقل للأمراض وهو ما يساعد في إعداد استجابات دقيقة للتصدي لهذه الفصائل.

وتستطيع المنظومة الإلكترونية الجديدة تحديد فصائل البعوض المختلفة التي يتم احتجازها داخل الشبكات والتعرف على أنواعها اعتمادا على ألوانها وأشكال أجنحتها وشكلها الخارجي وبالتالي تحديد ما إذا كانت من الفصائل التي تنقل الأمراض أو لا.

وذكر الباحث, أدم جودوين, أحد الباحثين من الجامعة أنه "يمكن لهذه المنظومة الإلكترونية تقليل الجهد البشري المطلوب لمراقبة البعوض في منطقة معينة".

وأضاف: "إذا استطعنا الحصول على مزيد من البيانات بشأن البعوض في منطقة ما فإن ذلك سوف يساعد في إعداد رد فعل سريع وإنقاذ أرواح البشر".

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء تسبب مئات الآلاف من حالات الوفاة في أنحاء العالم كل عام.