انخفاض عدد الحشرات البرية عالميا لأكثر من " الربع " خلال الـــ 30 عاما الماضية

كشفت دراسة حديثة عن تسجيل انخفاض كبير في عدد الحشرات على مستوى العالم، حيث فقد هذا الأخير أكثر من ربع حشراته التي تعيش في البر خلال الثلاثين عاما الماضية.

و تختفي الحشرات من النحل والملقحات الأخرى الحاسمة لإمدادات الغذاء في العالم إلى الفراشات التي تجمل الأماكن، بمعدل أقل بقليل من 1 بالمائة سنويا، مع وجود كثير من الاختلافات من مكان إلى آخر، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس"، أمس الخميس.

وهذا الانخفاض في عدد الحشرات أقل مما وجدته بعض الدراسات المحلية الصغيرة، التي أثارت مخاوف مما يسمى بنهاية العالم بالنسبة للحشرات.

وفي هذا السياق، قال عالم الحشرات رويل فان كلينك، من المركز الألماني لعلم الأحياء التكاملية، ، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن ما خلصت إليه الدراسة يضيف إلى شيء "مثير للقلق بشكل رهيب".

ومن جهته، قال نيك حداد، خبير الفراشات في جامعة ولاية ميشيغان، والذي لم يكن جزءا من الدراسة، أن "التراجع في أعداد الحشرات على الأرض يتواصل (..) الانخفاض المستمر (للحشرات) على الأرض بهذا المعدل سيكون كارثيا على الأنظمة البيئية وعلى البشر.

الحشرات هي الملقحات، والأعداء الطبيعيين للآفات والمحللات، بالإضافة إلى أنها حاسمة لعمل جميع النظم البيئية للأرض".

وورد في الدراسة التي جمعت بحثا سابقا حول أكثر من 10000 نوع مع البيانات، أن انخفاض الحشرات أسوأ في أميركا الشمالية ، وخاصة في غرب وسط الولايات المتحدة، وفي أجزاء من أوروبا، ولكن يبدو أن الانخفاض قد تراجع في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وفق بيانات من 1676 موقعا.