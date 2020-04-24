وزير التجارة يتوعد التجار المضاربين خلال شهر رمضان بــ" الردع "

توعد وزير التجار كمال رزيق ، اليوم الجمعة ، بالبليدة التجار المضاربين الذين يتعمدون رفع أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان بهدف تحقيق الربح السريع بتطبيق عقوبات رادعة في حقهم.

فخلال زيارة فجائية قادته اليوم إلى سوق الجملة للخصر والفواكه ببوفاريك (شمالا) بالتزامن مع أول يوم من شهر رمضان، خير السيد رزيق التجار المضاربين الذين يتعمدون رفع الأسعار خلال المواسم بين عرضها بأسعار تكون في متناول المواطن البسيط أو حجز سلعهم.

فبنبرة حادة أمر السيد رزيق التجار بعرض السلع بأسعار معقولة خاصة تلك التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان مستغربا تضاعف أسعارها في ظرف لا يتجاوز الأسبوع، داعيا إياهم إلى التفكير في المواطن البسيط في هذا الشهر الفضيل.