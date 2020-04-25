نمو سوق إعادة التأمين في 2019 بنسبة 11 بالمائة

﻿ سجلت سوق إعادة التأمين، بما فيها العقود الدولية، نموا بلغ 11 بالمائة في 2019 بالمقارنة مع سنة 2018، حسبما أفادت به الحصيلة السنوية للمجلس الوطني للتأمينات.

و قد بلغ إنتاج إعادة التأمين بمختلف فروعه نهاية 2019 ما مقدراه 35.7 مليار دج مقابل 32.1 مليار دج سنة 2018 أي بزيادة بلغت 11.2 بالمائة.

و سجلت العقود الوطنية حصة 83.5 بالمائة من مجمل إنتاج الشركة المركزية لإعادة التأمين مسجلة رقم أعمال قدره 29.8 مليار دج أي بزيادة بلغت 7.5 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2018.

و ترجع هذه الزيادة للتقدم المهم الذي سجل في معظمه في عدة فروع للتامين و خصوصا التأمين على السيارات (+63 بالمائة) بعد التوقيع على معاهدة "المخاطر الخاصة" مع شركتين للتأمينات "دوماج" و " كات-نات" (+36 بالمائة) مما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذا الفرع ، حسب تحليلات المجلس الوطني للتأمينات الذي سجل أن فرع "القرض" تراجع بنسبة 18.5 بالمائة.

أما بخصوص العقود الدولية (أي إعادة التأمين لدى مؤمنين أجانب) فقد سجلت نموا بنسبة 34.5 بالمائة و ذلك بفعل ارتفاع التأمينات في مجال "الحوادث و مختلف المخاطر" و "كات-نات" و ذلك بعد تسجيل ملفات جديدة للسنة المالية لـ 2019.

أما فيما يتعلق بالتعويضات، فقد دفعت الشركة المركزية لإعادة التأمين خلال سنة 2019 ما مقداره 12.6 مليار دج أي بتراجع طفيف بلغ 1.6 بالمائة بالمقارنة مع 2018 حيث خصت هذه التعويضات حوادث خطيرة بسنتي 2018 و 2019 متعلقة بتأمينات ضد "الحرائق" و "هندسة الأعمال"، حسب المجلس الوطني للتأمينات.

و تقوم الشركة المركزية لإعادة التأمين بتسوية مبلغ 8.9 مليار دج شمل الملفات الوطنية ما يمثل 71.6 بالمائة من المجموع و 3.5 مليار دج مخصصة للملفات الدولية أي بحصة بلغت 28.4 بالمائة من المجموع.

و فيما يخص مخزون حوادث إعادة التأمين الباقي دفعها فقد بلغت 38.4 مليار دج نهاية 2019 أي بزيادة بلغت 30 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2018 بسبب ارتفاع عدد التصريحات بالحوادث المهمة سنة 2019 .

و بلغت الحوادث الباقية للدفع من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين 1ر89 بالمائة من المجموع بالنسبة للعقود الوطنية بقيمة 34.2 مليار دج فيما بغت نسبة العقود الدولية 10.9 بالمائة أي بقيمة بلغت 4.2 مليار دج.