إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه بمنطقة الدبداب الحدودية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بمنطقة الدبداب الحدودية (ولاية إليزي)، من إلقاء القبض على إرهابي مبحوث عنه يسمى "يونسي قويدر " و الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 أبريل 2020 بمنطقة الدبداب الحدودية بولاية إيليزي/ن.ع.4، من إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه المسمى (يونسي قويدر) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012." وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، و"في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـأربعة قناطير و(45) كيلوغرام"، فيما "ضبط عناصر الدرك الوطني (30) كيلوغراما من نفس المادة، بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي سياق متصل وبالناحية العسكرية الثانية، "أوقف عناصر الدرك الوطني، بغليزان، (04) تجار مخدرات وحجزوا (14) كيلوغرام من الكيف المعالج"، في حين "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، (1500) قرص مهلوس كانت بحوزة تاجري مخدرات كانا على متن مركبتين سياحيتين بمعسكر"، يضيف المصدر ذاته.

و من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (36) شخصا وضبطت (02) شاحنتين و(09) مركبات رباعية الدفع و(4،3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى بندقية صيد وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية"، في حين "أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (12240) لتر من الوقود، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة".