كورونا : تسجيل 129 حالة إصابة جديدة مؤكدة و4 وفيات جديدة في الجزائر

سجلت 129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي إلى 3256 حالة مؤكدة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وبهذه الحصيلة المسجلة اليوم، يصل العدد الإجمالي إلى 419 حالة وفاة، حسب الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور فورار.

وأوضح الدكتور فورار، اليوم السبت، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات تيزي وزو تيبازة المسيلة و سيدي بلعباس.

و أضاف أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 47 ولاية، مؤكدا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 1479 من بينها 71 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

في ما يخص إجمالي الوفيات، أوضح الدكتور فورار أن 65 بالمئة من حالات الوفاة تخص الفئة العمرية 65 سنة فما فوق.

و أشار المتحدث إلى أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة مؤكدة اليوم السبت، فيما سجلت 8 ولايات أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات، مع الإشارة إلى أن 12 ولاية سجلت بها أكثر من أربع حالات.

وفي ما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 5644 و تشمل2077 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3567 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 34 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وشدد الدكتور فورار على ضرورة مواصلة الالتزام باحترام الحجر المنزلي خلال الشهر الكريم للحد من انتشار الوباء "رغم التفاؤل بنتائج التدابير الوقائية والعلاجية بالمصالح الاستشفائية".

و دعا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة التقيد بتوصيات ونصائح أطبائهم و تفادي التجمعات والزيارات الغير ضرورية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.